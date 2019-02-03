مصراوي - كتب- محمود مصطفى:
تصوير- محمود بكار:
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدوري العام لكرة القدم مستمر، ولن يتم إلغاوه بسبب تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، لأن هناك رعاة للأندية.
وأضاف خلال ندوة "جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المبادرات الشبابية"، التي عقدت صباح الأحد، بمعرض الكتاب: "أنا كوزير ليس لي تدخل في عمل اتحاد الكرة، لكن حال وجود أي أحاديث عن الإلغاء سأضطر للتدخل فورا، متابعا: "أنا ضد فكرة إلغاء الدوري".
وقال أشرف صبحي "إلغاء الدوري في الوقت الحالي بعيد تماما عن الاحتراف، في الوقت...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يحسم الجدل حول "إلغاء الدوري": سأضطر للتدخل فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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