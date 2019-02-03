تميم يدفع قائد منتخب قطر للخلف ويهينه أمام الكاميرات.. اعرف التفاصيل

اليوم السابع - كتبت ريهام عبد الله
أهان تميم بن حمد، أمام الكاميرات، قائد المنتخب القطرى حسن الهيدوس، إذ ظهر تميم فى فيديو خلال استقباله لمنتخب قطر بعد فوزه بكأس آسيا، وأخذ منه الكأس ودفعه للخلف لالتقاط صورة مع أخيه.
إذ عندما اجتمع الأمير مع لاعبى الفريق المتوج فى مطار حمد الدولى بالدوحة، كان الهيدوس حاملا كأس البطولة، قبل أن يقوم تميم بسحب الكأس من القائد ودفعه إلى الخلف، ثم جرّ يد أخيه جاسم بن حمد لالتقاط صورة مع كأس البطولة.
ويشغل جاسم بن حمد منصب الممثل الشخصى للأمير تميم، وكانا معا فى استقبال لاعبى الفريق القطرى الذى فاز...
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