مدرب الداخلية لمصراوي: لا أخشى بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي وعبدالرحمن طارق:

تحدث علاء عبدالعال، المدير الفني للداخلية، عن مباراة فريقه أمام بيراميدز، صاحب المركز الثاني في الدوري المصري، والمقرر لها غدا الإثنين على ملعب ستاد كلية الشرطة، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من المسابقة.

وقال عبدالعال في تصريحات لمصراوي: "مما لا شك فيه أن بيراميدز بإمكانياته الفنية والمادية الكبيرة جعل لبطولة الدوري طعم، أو بمعنى آخر، كان في السابق قوتان في الدوري وهما الأهلي والزمالك، الآن أضف إليهما بيراميدز".

وعن إقالة حسام حسن المدير الفني لبيراميدز قبل مواجهة الداخلية والاستعانة مؤقتا بخدمات أحمد حسن، علق عبدالعال: "لن يتأثر، بيراميدز لو لعب بدون مدرب سيظل قويًا في ظل مجموعة اللاعبين المميزين التي يمتلكهم".

وأوضح: "بيراميدز يملك مفاتيح لعب كثيرة، منها البرازيلي كينو وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وعمر خربين والبيروفي كريستيان بينافينتي، ويستطيعوا حسم أي مباراة من البداية".

وأضاف: "عن نفسي لست خائفًا من المباراة، ولدي هدفين، الأول هو تقديم مستوى جيد، والثاني الخروج بنتيجة إيجابية، وأثق في لاعبي فريقي".

وأشار عبدالعال إلى أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة لأن لاعبي بيراميدز يدركون جيدًا أهمية المباراة، خاصة بعد التعادل أمام الزمالك بنتيجة (3-3) في الجولة الماضية، مؤكدًا أن الداخلية سيبحث أيضًا عن الفوز.

وأتم مدرب الداخلية تصريحاته قائلا: "أقوم حاليا بتأهيل لاعبي فريقي نفسيا للمباراة، خاصة بعد التعادل الأخير أمام الإنتاج الحربي بالجولة الماضية من الدوري، خاصة وأنهم مقبلين على مباراة قوية".

الجدير بالذكر أن الداخلية تعادل أمام الإنتاج الحربي في الجولة الماضية من الدوري، ولم يعرف الفريق طعم الفوز في آخر تسع جولات وتحديدًا منذ 2 نوفمبر الماضي، ليحتل حاليًا المركز الـ13 بالدوري وفي جعبته 21 نقطة.