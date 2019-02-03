35 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت من خماسية الأهلي في سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

فجر الفوز التاريخي للأهلي أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا موجة كبيرة من السخرية بين رواد الإنترنت ومشجعي كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

واكتسح الأهلي ضيفه سيمبا بخماسية نظيفة على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وبات هذا الانتصار هو الأكبر للأهلي في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال خلال مرحلة المجموعات، إذ لم يسبق له تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة خلال هذا الدور.

وسخر رواد الإنترنت من رامي ربيعة مدافع الفريق بعد عودته للمشاركة مع الأهلي بعد غياب طويل عن الملاعب استمر 390 يومًا، منذ آخر ظهور له أمام الزمالك في يناير 2018.

وتصدرت أزمة المباريات المؤجلة في الدوري المشهد أيضًا، بعد مطالبة بيراميدز والزمالك بخوض الأحمر لجميع مبارياته المؤجلة من الدور الأول قبل استئناف مشواره بالمسابقة.

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شاهد بالفيديو خماسية الأهلي أمام سيمبا