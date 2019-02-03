تقرير.. 4 أندية وصلاح ينتظرون "هدايا" لقاء سيتي وأرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، قمة الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بعد فوز توتنهام على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، جعله في وصافة البريميرليج برصيد 57 نقطة، بينما يحتل الجانرز المركز الخامس في الدوري برصيد 47 نقطة.

وتنتظر 4 أندية بالدوري الاستفادة من هذه القمة في حالة فوز أحد الفريقين، أبرزها أندية: ليفربول، توتنهام هوتسبر، مانشستر يونايتد وتشيلسي.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة أبرز الفرص التي تنتظرها الأندية من سقوط أحد طرفي القمة:

فوز أرسنال

- ليفربول سيكون أكبر المستفيدين من الفرق الأربعة في حالة فوز الجانرز، حيث سيحافظ على فارق الخمس نقاط بينه وبين مانشستر سيتي، قبل أن يلعب الريدز أمام وست هام يونايتد مساء الاثنين، وإذا فاز ليفربول سيبتعد بالصدارة، حيث سيصل الفارق بينهم إلى 8 نقاط، وفي حالة تعادل الريدز سيكون الفارق 6 نقاط.

- بعد أن حقق توتنهام نتيجة الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، ورفع رصيده إلى 57 في وصافة البريميرليج مؤقتاً، سيكون رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مُساندين للفريق اللندني على الرغم من العداوة بين الفريقين، حتى يحتفظ توتنهام بوصافة الدوري الإنجليزي في حالة خسارة مانشستر سيتي الذي سيظل في المركز الثالث.

- سيستفيد أرسنال نفسه في حالة تحقيق الفوز على السيتي، حيث سيرفع الفريق اللندني رصيده إلى 50 نقطة ليتساوى مع تشيلسي في عدد النقاط في المركز الرابع.

فوز مانشستر سيتي

- مانشستر سيتي سيمنح غريمه التقليدي مانشستر يونايتد فرصة كبيرة في حالة الفوز على الجانرز في قمة الجولة الـ25 من البريميرليج، حيث سيحتاج اليونايتد أن يفوز على نظيره ليستر سيتي في المباراة التي ستجمعهم قبل انطلاق قمة السيتي والأرسنال، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة وبذلك سيحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

- تشيلسي أيضاً سيكون أحد المستفيدين من تفوق السيتي على أرسنال، حيث سيحافظ البلوز على المركز الرابع بدون شريك برصيد 50 نقطة، حيث سيتوقف رصيد الجانرز عند النقطة 47.

تعادل الفريقان

- ليفربول سيستفيد من تعادل السيتي أيضاً، حيث سيبتعد بفارق 4 نقاط عن رجال جوارديولا قبل خوض مباراة وست هام، وسيصل الفارق إلى 5 نقاط إذا تعادل الريدز، وإلى 7 نقاط إذا حقق ليفربول الفوز على وست هام.

- سيخسر توتنهام وصافة الدوري الإنجليزي إذا سيطرت نتيجة التعادل على قمة البريميرليج وسيتراجع للمركز الثالث، حيث سيحتل السيتي المركز الثاني بفارق الأهداف عن الفريق اللندني.

- تشيلسي سيكون مستفيد أيضاً من خلال تعادل أرسنال، حيث سيحتفظ بالمركز الرابع منفرداً برصيد 50 نقطة، حيث سيتوقف رصيد الجانرز عند 48 نقطة.

- مانشستر يونايتد سيحتاج للفوز على ليستر سيتي بتسجيله لأكثر من 4 أهداف حتى ينتزع المركز الخامس من الجانرز وينفرد به.

* ومن ناحية اخرى، سيترقب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، نتيجة المباراة وبالتحديد النظر لأهداف بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال، الذي يُنافسه على لقب هداف البريميرليج، حيث يتصدر صلاح ترتيب القائمة برصيد 16 هدفاً، ويأتي المهاجم الجابوني في الوصافة برصيد 15 هدفاً، وسيحتاج صلاح أن يغيب التوفيق عن أوباميانج ليحتفظ بصدارة الهدافين.