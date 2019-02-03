موعد مباراة مانشستريونايتد وليستر سيتي بالبريميرليج والقنوات الناقلة

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الخليج 365- يلتقي اليوم مانشستر يونايتد مضيفه ليستر سيتي في المباراة التي تجمع بينهم على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويهدف اليونايتد للعودة إلى الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بيرنلي 2 - 2، بينما يعاني ليستر سيتي من سوء الأداء على الرغم من التعادل أمام ليفربول متصدر البريميرليج 1 - 1 في الجولة السابقة.

ويسعى الشياطين الحمر لتحقيق رقم مميز في حالة الفوز اليوم، أذ أنه سيصبح الانتصار الخامس على التوالي خارج الأرض في موسم واحد بجميع المسابقات وهو ما لم يحدث منذ عام 2012 مع السير أليكس فيرجسون.

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بالبريميرليج

تقام مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة 4:05

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بالبريميرليج

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي على قناة bein sports hd2