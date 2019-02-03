شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة لبرشلونة قبل كلاسيكو الكأس والان مع التفاصيل

الخليج 365- تسيطر حالة من القلق على برشلونة وجماهيرة بعد احتمالية غياب نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي عن المشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء القادم.

وكانت القرعة أوقعت برشلونة في مواجهة ريال مدريد بالدور نصف نهائي لكأس ملك أسبانيا، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب كامب نو يوم الأربعاء القادم، ومباراة العودة على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 27 من فبراير الجاري.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن ديمبلي تعرض لنزلة برد قوية قد تبعده عن المشاركة مع الفريق الكتالوني أمام ريال مدريد، على الرغم من اقتراب شفائه من الإصابة في الكاحل.

حيث فضل فالفيردي المدير الفني للبارسا إراحة الفرنسي في مباراة الأمس أمام فالنسيا بسبب شعور اللاعب بعدم الشفاء الكامل، ألا أن الشكوك تحوم حول مشاركته في الكلاسيكو بسبب نزلة البرد.

وكان ديمبلي تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر خلال مباراة ليجانيس بالليجا، غاب على أثرها لمدة أسوعين عن المشاركة مع برشلونة.

وكان البارسا تعادل بالأمس مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 50 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد.