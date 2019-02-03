انت الان تتابع شوبير عن تصريحات مدرب الزمالك: «لم نتعلم من الموت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن الفتنة التي انتتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أكد فيها أن بطولة الكونفيدرالية التي يشارك بها فريقه هي الأقوى على مستوى القارة هذا الموسم، وقال شوبير عبر برنامجه «ساعة مع شوبير»، على إذاعة «أون سبورت»، اليوم الإثنين: «لا أعلم سبب الفتنة والجدل والصراع على تصريحات جروس.. فيه إيه يا جماعة هو احنا ماتعملناش من الدفاع الجوي وبورسعيد.. هو الموت لم يعظنا ولم نتعلم منه».

وأوضح: «مدرب يريد تحفيز لاعبيه للفوز بالكونفيدرالية ما المانع في ذلك وماذا يمنع من فوز الزمالك بالبطولة والأهلي بدوري أبطال إفريقيا ويبقى السوبر الإفريقي مصري خالص». كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد رفض التعليق على تصريح جروس، حين وجه هاني حتحوت مقدم برنامج «مباراة الماتش»