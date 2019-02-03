شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» حكمًا لمباراة طلائع الجيش وسموحة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور، لإدارة مباراة طلائع الجيش وسموحة، التي ستقام اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 للدوري المصري الممتاز.

ويعاون عاشور، عبدالفتاح عريشة ومحمد عزازي، وأبوبكر عبدالحي حكمًا رابعًا، ومبروك نبيل ومحمود ناجي حكمًا خامسًا.