شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» حكمًا لمباراة طلائع الجيش وسموحة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور، لإدارة مباراة طلائع الجيش وسموحة، التي ستقام اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 للدوري المصري الممتاز.
ويعاون عاشور، عبدالفتاح عريشة ومحمد عزازي، وأبوبكر عبدالحي حكمًا رابعًا، ومبروك نبيل ومحمود ناجي حكمًا خامسًا.
كانت هذه تفاصيل خبر «عاشور» حكمًا لمباراة طلائع الجيش وسموحة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.