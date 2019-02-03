شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب جامعة الزقازيق في كرة القدم الخماسية والسلة والشطرنج بـ«شباب الجامعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب جامعة الزقازيق لكرة القدم الخماسية «طلبة»، أولي انتصاراته بفوزه على منتخب جامعة الفيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مسابقات اليوم الأول بأسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني عشر بكفر الشيخ على أرض الملعب الفرعي باستاد جامعة كفر الشيخ، كما فاز منتخب جامعة الزقازيق سلة «طلبة»، على جامعة دمياط بالانسحاب، وحقق منتخب الجامعة للشطرنج في الجولة الأولى ثلاث انتصارات على جامعات المنصورة ودمنهور والسادات، بينما خسر فريق الكرة الطائرة «طالبات» ٢/٠ من جنوب الوادي.

كان الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعه الزقازيق شارك في حفل افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر تحت شعار «بالعلم والمعرفة ننطلق نحو البناء» بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء ونواب الجامعات المشاركة، وذلك بقاعة الاحتفالات بجامعة كفر الشيخ والذي بدأت فعالياته السبت الماضي وتستمر حتى الخميس 7 فبراير الجاري بمشاركة 5 آلاف طالب وطالبة من 26 جامعة مصرية.

رافق رئيس الجامعة، الدكتور عبدالحكيم نور الدين المشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني نائب منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد سمير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.