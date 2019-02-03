شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يكشف أسباب تغييرات الأهلي أمام سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه لعب بشكل جيد في الشوط الأول أمام سيمبا التنزاني، ونجح في تسجيل خمسة أهداف، مما سمح للجهاز الفني بتغيير بعض اللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء ومنح فرصة لآخرين خاصة العائدين من الإصابة.

وأضاف المدرب الأرجواياني أن النتيجة ساعدت على تقديم مستوى جيد وأداء ممتع؛ لأن الهدف المبكر أربك حسابات المنافس وفتح المباراة، وجعل الأهلي يخرج بالمطلوب من المباراة لكن البطولة لم تنته بعد؛ لأن هناك العديد من المباريات المهمة.

واختتم لاسارتي تصريحاته أنه كان مهما بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين عدم بذل مجهود كبير في مباراة اليوم وادخار هذا المجهود للمباريات المقبلة وكذلك استبدال أصحاب البطاقات الصفراء للحفاظ على اللاعبين.

وحقق الاهلي فوزًا كبيرًا على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.