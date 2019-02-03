شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء جورماهيا.. 10 أهداف تُبشر الزمالك ورقم قياسي في ولاية حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره بمرحلة المجموعات لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة جورماهيا الكيني بملعب الأخير، بالعاصمة الكينية نيروبي، في الثالثة من عصر اليوم الأحد.

الزمالك حقق الانتصار على جميع الأندية الكينية التي واجهها خلال مشواره القاري بملعبها، فيما عدا جورماهيا، حيث تعادل أمامه بطل مصر في كينيا بنتيجة (1-1) بدور الـ 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1994، وخسر أمامه بهدف دون رد بدور الـ 32 لكأس الاتحاد الأفريقي 1998، علماً بأنه تخطى عقبة جورماهيا في المناسبتين بالانتصار في القاهرة، فضلاً عن اجتيازه في دوري الأبطال عام 1984 عقب انسحابه وعدم إكماله لقاء الذهاب بالقاهرة، بينما حقق الفارس الأبيض الانتصار على كل من نازويا شوجر في 2003 وتوسكر في 2005 وأولينزي ستارز في 2011 وسط أنصارهم في كينيا.

10 أهداف تمكن لاعبو الزمالك من إمطار شباك أندية كينيا بملعبها خلال مشواره القاري، وهو الأمر الذي يُبشر بالخير بقدرة بطل مصر على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وجاءت الأهداف العشرة لأبناء ميت عقبة في كينيا بواقع هدف في شباك جورماهيا واّخر في مرمى توسكر، ورباعية في أولينزي ستارز ورباعية أخرى في شباك نازويا توسكر.

الزمالك يمتلك رقماً قياسياً على المستوى الشخصي بتاريخه القاري في كينيا، حيث حقق أكبر انتصار له خارج حدود ملعبه على حساب أولينزي ستارز الكيني بدور الـ 64 لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2011 بنتيجة (4/0)، علماً بأنه ثاني أكبر فوز في تاريخ أندية مصر خارج ملعبها ببطولات الأندية الأفريقية، والفوز الأكبر من نصيب كل من الأهلي والإسماعيلي، فالأحمر فاز بخماسية على هايلاندرز بطل سوازيلاند بمنافسات أبطال الكؤوس في1986، كذلك حقق الدراويش النتيجة ذاتها على حساب التحدي الليبي في أبطال الدوري عام 1969.

وحملت رباعية الزمالك في هذه المواجهة التاريخية للبيت الأبيض كل من محمود فتح الله وحسن مصطفى وإبراهيم صلاح والجزائري محمد أمين عودية، وكان حسام حسن هو من يقود الفريق فنياً وقتها.