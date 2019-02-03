شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على جورماهيا الكيني، الأحد، في بداية مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرًا، وتنقلها قناة "beIN SPORTS HD 1".