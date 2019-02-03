شكرا لقرائتكم من 2 إلى 5 دولار .. أسعار تذاكر مباراة الزمالك وجورماهيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو نادى جورماهيا الكينى أسعار تذاكر دخول مباراة اليوم أمام الزمالك فى فئتين فقط هما: -تذكرة موحدة سعر ها 200شلن كينى ( مايوازى 2دولار ) -تذكرة مقصورة vip سعرها 500شلن كينى(مايوازى 5دولار ). وطبع جورماهيا 10 الاف تذكرة للجماهير لدخول مباراتهم أمام الزمالك المقرر لها اليوم الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية. ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بدور مجموعات بالكونفيدرالية مع جورماهيا و نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى. في نفس السياق، رفض ادودو رئيس نادى جورماهيا الكينى طلب مسئولو نادى الزمالك بمنح القلعة البيضاء 100تذكرة موحدة لحضور المباراة التى تجمع الفريقين. وأكد أدودو للزمالك أن التذاكر الموحدة للبيع فقط .

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