الشكوك تحوم حول مشاركة ميسي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

اسماء السيد - جنب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة حامل اللقب والمتصدر هزيمته الثالثة هذا الموسم، وذلك بتسجيله ثنائية حول بها تخلف النادي الكاتالوني أمام ضيفه فالنسيا بهدفين الى تعادل 2-2 السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وتوقف مسلسل الانتصارات المتتالية لفريق المدرب إرنستو فالفيردي عند ثمانية، وتحديدا منذ أن تعادل في المرحلة الثالثة عشرة على أرض اتلتيكو مدريد الذي ستكون الفرصة متاحة أمامه لتقليص الفارق الذي يفصله عن حامل اللقب الى ثلاث نقاط فقط في حال فوزه الأحد خارج ملعبه على ريال بيتيس.

ويأتي التعادل أمام فالنسيا قبل أيام معدودة على المواجهة المرتقبة الأربعاء ضد الغريم ريال مدريد على ملعب "كامب نو" في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس في مباراة قد يغيب عنها ميسي بعد تعرضه لاصابة في الفخذ خلال لقاء السبت.

وكشف فالفيردي بعد اللقاء أن ميسي الذي تلقى العلاج خارج الملعب قبل قرابة 20 دقيقة على النهاية، يعاني من "مشكلة صغيرة"، مضيفا "علينا الانتظار حتى الغد لاجراء الفحوص والوقوف على وضعه، كما الحال بالنسبة للاعبين الآخرين".

ولدى سؤال عن المشكلة التي يعاني منها ميسي، أجاب فالفيردي "لا أعلم. كنت أود أن أكشف لكم عن المزيد لكني لا أعلم بالضبط ما هي. عانى من مشكلة صغيرة... سننتظر لنرى ما سيقوله الأطباء عندما يجرون الفحوص... لا يمكنني تخمين أي شيء، لكننا لا نتخيل بأنه شيء خطير".