هاردن يواصل سلسلته وغولدن ستايت يثأر من ليكرز في غياب جيمس

اسماء السيد - سجل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن 43 نقطة في سلة يوتا جاز ليقود فريقه الى فوز صريح 125-98 رافعا عدد المباريات التي سجل فيها 30 نقطة على الأقل الى 26 تواليا، وهي ثالث أفضل سلسلة في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، في حين غاب نجم ليكرز ليبرون جيمس عن مباراة القمة ضد غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين.

وعزز هاردن بالتالي من حظوظه المرتفعة في سعيه للتتويج أفضل لاعب في الدوري.

لكن هاردن الذي اضاف 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة، لا يزال بعيدا جدا عن الرقم القياسي المطلق للأسطورة ويلت تشامبرلاين (65 مباراة تواليا) علما بأن الأخير يملك الرقم الثاني أيضا ب31 مباراة على التوالي.

وساهم في الفوز أيضا كل من جيرالد غرين مع 25 نقطة وكينيث فريد مع 16 نقطة و12 متابعة.

أما أفضل مسجل في صفوف يوتا جاز فكان دونوفان ميتشل مع 26 نقطة و9 متابعات.

واشاد مدرب هيوستن مايك دانتوني بهاردن بقوله "يملك يدين كبيرتين واندفاع كبير. نطالبه بالقيام بالكثير وهو لا يبخل علينا بالجهود".

-ألف نقطة في سن مبكرة-

وعادل السلوفيني الشاب لوكا دونسيتش الذي سيبلغ العشرين من عمره في 28 من الشهر الحالي، رقمه القياسي في عدد النقاط هذا الموسم بتسجيله 35 نقطة ليقود دالاس مافريكس الى الفوز على كليفلاند كافالييرز 111-98.

وغاب دونسيتش عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد ديترويت بيستونز الخميس لإصابة في كاحله لكنه بدا غير متأثر بذلك بدليل تسجيله دونسيتش 28 نقطة في نهاية الشوط الأول أي تقريبا ما سجله باقي لاعبي فريقه مجتمعين في هذا الشوط (30). كما سجل 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

وقال دونسيتش بعد المباراة "لم أخض أفضل شوط ثاني لي لكن الأهم هو خروج فريقي فائزا".

وبات دونسيتش سابع لاعب يبلغ حاجز الألف نقطة في الدوري الأميركي للمحترفين قبل بلوغه العشرين من عمره عندما سجل نقطته ال18 في نهاية الربع الأول، ليحذو حذو لاعبين كبار في هذا المجال أمثال ليبرون جيمس وكيفن دورانت وكوبي براينت.

-غياب جيمس مجددا-

وعاد كلاي طومسون بعد غياب مباراة واحدة وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الى الفوز على لوس أنجليس ليكرز الذي غاب عنه مرة جديدة ليبروس جيمس 115-101. وسجل طومسون 28 نقطة للفائز، لكن النجم الاخر في الفريق ستيفن كوري اكتفى ب14 نقطة بينها 12 في الربع الاخير.

وقال كوري في هذا الصدد "لا ادري ماذا حصل في الارباع الثلاثة الاولى ولا اجد الاعذار او التفسير لذلك، كانت امسية غريبة".

وثأر ووريرز بالتالي لخسارته امام ليكرز في كانون الاول/ديسمبر الماضي، كما استعاد نغمة الفوز بعد خسارته امام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الجمعة وذلك بعد ان حقق 11 فوزا تواليا.

وأراح مدرب ليكرز لوك والتون جيمس لأنه خاض مباراة ماراتونية ضد لوس أنجليس كليبرز احتاج فيها فريقه الى خوض وقت إضافي للخروج فائزا 123-120.

وكان جيمس اصيب في المحالب وغاب عن 17 مباراة لفريقه قبل ان يعود ضد كليبرز لكنه شعر بتقلص عضلي حاد صباح اليوم التالي فقرر مدربه اراحته.

-تريبل دابل ليوكيتش-

وسجل الصربي نيكولا يوكيتش تريبل دابل لدنفر ناغتس ليقوده الى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 108-107. وسجل يوكيتش 13 نقطة و16 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة ليبقي فريقه في صدارة المجموعة الغربية بنفس السجل مع ووريرز (37 انتصارا مقابل 15 هزيمة)

وقلب لوس انجليس كليبرز تخلفه بفارق 25 نقطة في احدى مراحل مباراته ضد ليهزم ديترويت بيستونز 111-101 بفضل تألق لو وليالمس الذي سجل 39 نقطة بينها 18 في الربع الاخير.

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان بلايك غريفين لاعب كليبرز السابق مع 24 نقطة.

وسجل نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو جميع رمياته الحرة ال17 في طريقه الى 37 نقطة ليقود فريقه الى الفوز على واشنطن ويزاردز 131-115. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان برادلي بيل مع 24 نقطة.

وبقي باكس متقدما على تورونتو رابتورز في صدارة المجموعة الشرقية.

وفي المباريات الأخرى، فاز دنفر ناغتس على مينيسوتا تمبروولفز 107-106 وسان انتونيو سبيرز على نيو أورليانز بيليكانز 113-108، وانديانا بايسرز على ميامي هيت 95-88 وساكرامنتو كينغز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 115-108، واتلانتا هوكس على فينيكس صنز 118-112، وتشارلوت هورنتس على شيكاغو بولز 125-118 وأورلاندو ماجيك على بروكلين نتس 102-89.