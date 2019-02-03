شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى السلة بعد نهاية الدور الأول ذهاباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباريات ذهاب الدور الأول من مباريات دورى سوبر السلة عدا مباراة واحدة وهى لقاء الزمالك والجيش فى الجولة السادسة من الدور الأول. وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل المباراة لحين اختيار الزمالك ملعب بديل عن ملعبه، تطبيقا لقرار الأوليمبية بمنع فريق الزمالك من خوض مباريات على ملعبه. وجاءت الترتيب بتصدر الاتحاد السكندرى فى المركز الأول برصيد 12 نقطة، يليه الأهلى بنفس عدد النقاط، وبفارق الاهداف. وفى المركز الثالث حل الزمالك برصيد 11 نقطة ، ويتبقى له مباراة. وفى المركز الرابع جاء الجزيرة برصيد 10 نقاط، يليه الجيش فى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، ويتبقى له مباراة الزمالك، ثم سبورتنج 9 نقاط، وحل سموحة فى المركز السابع بنفس رصيد سبورتنج، وفى المركز الأخير مصر للتأمين برصيد 8 نقاط فقط.

ترتيب الدورى

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ترتيب دورى السلة بعد نهاية الدور الأول ذهاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.