شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور حكما لمباراة سموحة وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، إدارة مباراة طلائع الجيش و سموحة ، التى تقام اليوم فى إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى، للحكم الدولى محمود عاشور.

ومن المقرر أن يعاون عاشور فى إدارة اللقاء كل من عبد الفتاح عريشة، ومحمد عزازى، وأبو بكر عبد الحى، بالإضافة إلى مبروك نبيل، ومحمود ناجى.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكهم مثلها، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 12 لقاءً وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكهم 21.