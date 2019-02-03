شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع غداً.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً تكميلياً مساء غد، الاثنين، لاستكمال باقى الملفات التى لم ينته منها خلال اجتماعه الأخير الأربعاء الماضى.
وكان مجلس الأهلى قرر فى جلسة الأربعاء الماضى اعتبار الجلسة ممتدة إلى الجلسة المقبلة، كما قرر المجلس اعتماد اجتماعات لجنة شئون العضوية، برئاسة إبراهيم الكفراوى ونائبه طارق قنديل، عضوى مجلس الإدارة؛ فى ظل الإقبال الكثيف على الاشتراك فى عضوية النادى الأهلي، وكذلك إحياء ذكرى شهداء النادى فى الأول من فبراير الجارى.
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