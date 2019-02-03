جورماهيا الكينى يرفض منح الزمالك 100 تذكرة موحدة فى مباراة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أدودو، رئيس نادى جورماهيا الكينى، طلب مسئولى الزمالك بمنح القلعة البيضاء 100 تذكرة موحدة لحضور المباراة التى تجمع الفريقين اليوم على أن تكون المعاملة بالمثل فى لقاء القاهرة، مؤكدا أن التذاكر الموحدة للبيع فقط. وطرح جورماهيا الكينى تذاكر دخول مباراة اليوم أمام الزمالك فى فئتين فقط هما: -تذكرة موحدة سعرها 200شلن كينى (مايوازى 2دولار) -تذكرة مقصورة vip سعرها 500شلن كينى (ما يوازى 5 دولارات). وطبع جورماهيا 10 آلاف تذكرة للجماهير لدخول مباراتهم أمام الزمالك المقرر لها اليوم، الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية. ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بدور مجموعات بالكونفيدرالية مع نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

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