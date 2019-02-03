2دولار سعر التذكرة الموحدة فى مباراة الزمالك و جورماهيا ..و5دولار للمقصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو نادى جورماهيا الكينى أسعار تذاكر دخول مباراة اليوم أمام الزمالك فى فائتين فقط هما : -تذكرة موحدة سعر ها 200شلن كينى ( مايوازى 2دولار ) -تذكرة مقصورة vip سعرها 500شلن كينى(مايوازى 5دولار ). وطبع جورماهيا 10الاف تذكرة للجماهير لدخول مباراتهم أمام الزمالك المقرر لها اليوم الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية. ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بدور مجموعات بالكونفيدرالية مع نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

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