شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتوج ببرونزية كأس العالم لسلاح الشيش "شباب" ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح اللاعب المصري محمد حمزة في احتلال المركز الثالث والفوز برونزية كأس العالم لسلاح الشيش (شباب) في بولندا.

وتعد هذه هي ثالث ميدالية يتوج بها محمد حمزة على التوالي في بطولات كأس العالم للشباب هذا الموسم في إنجاز كبير للبطل المصري.

وكان محمد حمزة قد هزم بطل الأرجنتين 15-7، وتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لسلاح الشيش شباب فى بولندا.