القضاء الإدارى يلغى قرار منع ظهور رئيس نادى الزمالك فى وسائل الإعلام

اليوم السابع - كتب أحمد عبد الهادى



قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامى، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 24105لسنة 73ق،رئيس المجلس الأعلى للأعلام.

وذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أصدر قرار بإيقاف رئيس نادى الزمالك لمدة 3 أشهر من الظهور الإعلامى، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قراراً بتاريخ 15 يناير الجاري، بايقافه لمدة شهرين.

وتابعت الدعوى: قرار رئيس المجلس...