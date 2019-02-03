عبد الحفيظ يحسم موقف الأهلي من جدولة المباريات المؤجلة

مصراوي - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن موقف ناديه ثابت من جدولة المباريات المؤجلة للفريق في المسابقات المحلية، رافضًا التفريط في حقوق أصحاب القمصان الحمراء.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة "صدى البلد" مساء السبت: "نحن نحترم لجان اتحاد الكرة وقراراته لكن الأهلي معروف عبر تاريخه."

وتابع: "الأهلي يصل لمراحل متقدمة في البطولات التي يشارك فيها، وهو ما يعني خوض عدد أكبر من المباريات، وهذا سبب وجود المؤجلات."

وأضاف: "الأهلي لن يفرط في حقوقه وهذا شيء ثابت على مدار التاريخ، ونلتزم بجدول المباريات...