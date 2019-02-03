فريق الاسماعيليكتب - نورهان فضل:
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي استعداداته المكثفة لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الممتاز.
قال محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام للإسماعيلي، إن الفريق يتعامل معكل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة.
وأضاف أبوجريشة: "المقاصة يمتلك جهازًا فنيًا ولاعبين على مستوى مميز، لكن هدف الفريق المستمر هو الفوز في كل المباريات بغض النظر
وأوضح: "الخط الهجومي لهذا الفريق أبرز مايميزه، ونعمل له حساب خاص من أجل الحد من قوته خلال المباراة".
واختتم مدرب الإسماعيلى حديثه قائلًا: "جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على المشاركة وإعادة الفريق لمكانته الطبيعة من أجل إسعاد الجماهير".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو جريشة: هدفنا الفوز على المقاصة وهدفنا إسعاد جماهير الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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