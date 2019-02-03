أبو جريشة: هدفنا الفوز على المقاصة وهدفنا إسعاد جماهير الإسماعيلي

كتب - نورهان فضل:

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي استعداداته المكثفة لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الممتاز.

قال محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام للإسماعيلي، إن الفريق يتعامل مع

كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة.وأضاف أبوجريشة: "المقاصة يمتلك جهازًا فنيًا ولاعبين على مستوى مميز، لكن هدف الفريق المستمر هو الفوز في كل المباريات بغض النظرعن اسم المنافس وموقعه في جدول مسابقة الدوري".وأوضح: "الخط الهجومي لهذا الفريق أبرز مايميزه، ونعمل له حساب خاص من أجل الحد من قوته خلال المباراة".واختتم مدرب الإسماعيلى حديثه قائلًا: "جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على المشاركة وإعادة الفريق لمكانته الطبيعة من أجل إسعاد الجماهير".