اليوم.. غزل المحلة يعلن عن الراعي الجديد وصفقات يناير في مؤتمر صحفي

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يعقد مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة إبراهيم صادق فى السابعة مساءً اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا النادي الاجتماعي لتقديم الصفقات التي أبرمها الفريق خلال انتقالات شهر يناير من أجل تدعيم صفوفه بحضور وائل خليل الراعي الرسمى للفريق.
ويشهد المؤتمر وجود عدد من الشخصيات الرياضية وعدد منالقيادات الشعبية والتنفيذية بمدينة المحلة بالإضافة لعدد كبير من نجوم غزل المحلة في عصرها الذهبي.
يذكر أن المحلة قد تعاقد مع 12 لاعبا جديدا وهم: وليد حسن لاعب المصري السابق وهاني عادل لاعب فاركو السابق
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