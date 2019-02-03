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اليوم.. غزل المحلة يعلن عن الراعي الجديد وصفقات يناير في مؤتمر صحفي

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كتب : اسماعيل بشير

يعقد مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة إبراهيم صادق فى السابعة مساءً اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا النادي الاجتماعي لتقديم الصفقات التي أبرمها الفريق خلال انتقالات شهر يناير من أجل تدعيم صفوفه بحضور وائل خليل الراعي الرسمى للفريق.

ويشهد المؤتمر وجود عدد من الشخصيات وعدد من

القيادات الشعبية والتنفيذية بمدينة المحلة بالإضافة لعدد كبير من نجوم غزل المحلة في عصرها الذهبي.
يذكر أن المحلة قد تعاقد مع 12 لاعبا جديدا وهم: وليد حسن لاعب المصري السابق وهاني عادل لاعب فاركو السابق

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ومحمد البشيشي حارس الجيرة المطروحي ومحمد المبروكي صانع العاب بدر وخالد رسلان مهاجم شربين السابق وستيفن أولية لاعب أكرا الغاني ومحمد صخر ناشئ المصري وأحمد عاشور لاعب حرس الحدود وبسام ماهر لاعب الداخلية السابق وإسلام حسين صانع العاب سيراميكا كليوباترا ومحمد منتصر لاعب طنطا السابق ووليد عطية مهاجم الإسماعيلي والذي حصل غزل المحلة علي توقيعه لمدة أربعة أشهر.

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