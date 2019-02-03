النجوم يعلن جاهزية عصام الحضري لموقعة الزمالك بالدوري

كتب- ايهاب محروس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم تحت قيادة أحمد سامي، تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة، المقرر لها يوم السبت القادم في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على منح الفرصة لجميع لاعبيه

والصفقات الجديدة في المباراة الودية التي خاضها أمام فريق إف سي مصر أحد أندية الدرجة الثانية، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1 – 1، لتجهيز القوة الضاربة قبلالمواجهة المرتقبة.

وشارك عصام الحضري حارس مرمي النجوم في الشوط الثاني من المباراة، بعد أن كانت النتيجة 1-1 ونجح في الحفاظ علي نظافة شباكه، كما ظهر السد العالي بـ«نيو لوك» قصة شعر جديدة، بعد أن وقع علي عقود انضمامه لصفوف النجوم لمدة 6 أشهر، ليعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك.