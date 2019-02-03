واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم تحت قيادة أحمد سامي، تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة، المقرر لها يوم السبت القادم في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز.
وحرص الجهاز الفني على منح الفرصة لجميع لاعبيهوالصفقات الجديدة في المباراة الودية التي خاضها أمام فريق إف سي مصر أحد أندية الدرجة الثانية، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1 – 1، لتجهيز القوة الضاربة قبل
وشارك عصام الحضري حارس مرمي النجوم في الشوط الثاني من المباراة، بعد أن كانت النتيجة 1-1 ونجح في الحفاظ علي نظافة شباكه، كما ظهر السد العالي بـ«نيو لوك» قصة شعر جديدة، بعد أن وقع علي عقود انضمامه لصفوف النجوم لمدة 6 أشهر، ليعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر النجوم يعلن جاهزية عصام الحضري لموقعة الزمالك بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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