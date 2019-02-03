رفض الأوروجويانى مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلي، منح لاعبيه أى راحة عقب لقاء سيمبا التنزانى، أمس السبت، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الدوري.
يخوض الفريق مرانه، اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش استعدادًا للمواجهة القوية ضد إنبى، بعد غدٍ الثلاثاء، فى الدوري الممتاز وسط حالة
ومن المنتظر أن يخضع إسلام محارب، وصالح جمعة، لفحص طبي للتأكد من جاهزيتهما للمشاركة فى المباراة خاصة فى ظل شكواهما من وجود آلام فى العضلة الخلفية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يرفض الراحة استعدادًا للقاء إنبي في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.