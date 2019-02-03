الأهلي يرفض الراحة استعدادًا للقاء إنبي في الدوري

كتب - محمد اللاهوني

رفض الأوروجويانى مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلي، منح لاعبيه أى راحة عقب لقاء سيمبا التنزانى، أمس السبت، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الدوري.

يخوض الفريق مرانه، اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش استعدادًا للمواجهة القوية ضد إنبى، بعد غدٍ الثلاثاء، فى الدوري الممتاز وسط حالة

من الإجهاد تحاصر الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يخضع إسلام محارب، وصالح جمعة، لفحص طبي للتأكد من جاهزيتهما للمشاركة فى المباراة خاصة فى ظل شكواهما من وجود آلام فى العضلة الخلفية.