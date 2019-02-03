تعرف علي موعد مباراة ريال مدريد والافيس بالدوري الإسباني .. والقنوات الناقلة

تتوجه انظار عشاق كرة القدم الاسبانية مساء اليوم الأحد الي ملعب سانتياجو برنابيو لمتابعة المباراة الهامة التي تجمع بين ريال مدريد وديبورتيفو الافيس ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الاسباني .

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس في الليجا

تنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس في الدوري الاسباني في العاشرة الا الربع مساء اليوم الاحد، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة الا الربع بتوقيت ابوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والافيس بالدوري الاسباني

تنقل مباراة ريال مدريد والافيس بالجولة 22 للدوري الاسباني عبر

قناة beIN SPORTS HD 3 .

يدخل ريال مدريد اللقاء بقيادة مدير الفني المؤقت سنتياجو سولاري بهدف مواصلة النتائج الايجابية، بعد أن نجح الفريق في تجاوز عقبة جيرونا بكأس الملك الاسبوع الماضي ليتأهل لمواجهة برشلونة في كلاسيكو ناري يوم 6 فبراير الجاري .

ويامل الميرينجي في استغلال الدفعة المعنوية لتحقيق انتصار جديد في الليجا تحسن من ترتيب الفريق المتأخر في جدول ترتيب الليجا حيث يحتل الفريق الملكي المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن الفريق الكتالوني

متصدر جدول المسابقة .

علي الجانب الآخر يقدم ديبورتيفو الافيس موسماً مميزاً حيث يسعي مدير الفني ابيلاردو فيرنانديز للخروج بنتيجة ايجابية ليقترب خطوة أخري من صراع المربع الذهبي المؤهل للمشاركة في دوري ابطال اوروبا .

ويعتمد الافيس بصورة كبيرة علي الثنائي الخطير بورخا باستون لاعب الوسط الغاني مبارك واكاسو في ازعاج دفاعات ريال مدريد التي تعاني من اهتزاز في المستوي منذ انطلاق الموسم الجاري .

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد والافيس بالدوري الاسباني

ريال مدريد

حارس المرمي : تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو، سيرخيو راموس، ناتشو، اودريوزولا

الوسط: داني سيبايوس، كاسيميرو، مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمه، أسينسيو .

ديبورتيفو الافيس

حارس المرمي :فيرناندو باتشيكو

الدفاع: دوارتي، ماريبان، لاجوارديا، مارتن باديلا

الوسط: مبارك واكاسو، براساناك، مانو جارسيا، بورجوي ألفيز

الهجوم : بورخا باستون، جوناثان كاليري