الأهلي يخطط لعقد صفقات مدوية في الميركاتو الصيفي

محمود متولي وباهر المحمدي لاعبا الإسماعيلي

كتب – محمد اللاهونى

بدأ مسئولو النادى الأهلى التخطيط مبكرًا من أجل حسم العديد من الصفقات المميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، للتعاقد مع لاعبين مميزين، استكمالًا لمسلسل ترميم الصفوف الذى بدأته الإدارة فى شهر يناير الماضى.

تعاقد الأهلى مع 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن ضم ياسر إبراهيم، مدافع سموحة، وحمدى فتحى لاعب وسط إنبى ورمضان صبحى صانع ألعاب هيديرسفيلد الإنجليزى وحسين الشحات، صانع ألعاب العين الإماراتى، والأنجولى جيرالدو، صانع ألعاب بريميرو دو أوجستو الأنجولى، ومحمد محمود، صانع ألعاب وادى دجلة، ومحمود وحيد، ظهير أيسر المقاصة، وإسلام جابر، مدافع الألومنيوم، الذى انضم أخيرًا، ورحل

معارًا للداخلية لنهاية الموسم.

لم يتوقف عمل إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء بعدما أغلق الجهاز الفنى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، ملف التدعيمات فى شهر يناير الماضى، إلا أن الموسم الجديد سيشهد تدعيمات جديدة لترميم الصفوف واستكمال خطة تدعيم الفريق.

وضع مسئولو الأهلى أعينهم على محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، وأعاد عدلى القيعى، مستشار التعاقدات، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، المفاوضات مع اللاعب من أجل تأكيد توقيعه للفريق، والتشديد على الاتفاق الذى تم بينه وبين محمد فضل، مدير

التعاقدات السابق.

بدأ الأهلى التحرك أيضًا لضم باهر المحمدى، ظهير أيمن الإسماعيلى والمنتخب الوطنى، وبالفعل حدثت اتصالات ودية مع اللاعب للتفاوض معه، خصوصًا أنه من أبرز اللاعبين فى مركز الظهير الأيمن بالدورى، ويجيد اللعب فى أكثر من مركز.

دخل مسئولو الأهلى أيضًا فى مفاوضات لضم ثنائى الإنتاج الحربى، عامر محمد عامر، حارس المرمى، ومحمود حمادة، لاعب الوسط، من أجل التعاقد معهما فى الموسم الجديد لتدعيم الصفوف أيضًا، خصوصًا أن الثنائى كان مرشحًا للانضمام فى شهر يناير الماضى، وتأجل الحسم حتى الموسم الجديد.

وعاد أيضًا حسام حسن، مهاجم فريق سموحة والمنتخب الوطنى، للصورة مجددًا بعد أن تم التفاوض مع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية، ثم توقفت المفاوضات مرة أخرى، ولكن أمير توفيق جدد الحديث مع اللاعب لمحاولة حسم الصفقة فى غضون الشهور المقبلة.