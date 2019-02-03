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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على تشكيل فريقه الأساسي، الذي يحل ضيفًا على جورماهيا الكيني فيالثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية.
ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل يضم كلًا
محمود جنش في حراسة المرمى
محمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وبهاء مجدي (عبدالله جمعة) في الدفاع
طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود كهربا في الوسط
يوسف أوباما وإبراهيم حسن وعمر السعيد (خالد بوطيب) في الهجوم
كانت هذه تفاصيل خبر أوباما وكهربا يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام جورماهيا بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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