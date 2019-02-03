أوباما وكهربا يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام جورماهيا بالكونفيدرالية

محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك (أرشيفية)

رسالة كينيا- مصطفى جويلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على تشكيل فريقه الأساسي، الذي يحل ضيفًا على جورماهيا الكيني في

الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل يضم كلًا

من:

محمود جنش في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وبهاء مجدي (عبدالله جمعة) في الدفاع

طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود كهربا في الوسط

يوسف أوباما وإبراهيم حسن وعمر السعيد (خالد بوطيب) في الهجوم