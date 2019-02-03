تعرف على موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

كتب- وليد خليل

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا عصر اليوم الأحد علي فريق ليستر سيتي في المواجهة النارية التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بالدوري

تنقل مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق حسن العيدروس.

يدخل مانشستر يونايتد بقيادة أولي جونار سولشاير مدرب الفريق المؤقت بهدف مواصلة النتائج الإيجابية والطفرة الكبيرة في الأداء منذ توليه مهمة القيادة الفنية خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، كما يأمل لاعبو الشياطين الحمر في العودة لطريق الانتصارات بعد تعثرهم

بالجولة الماضية أمام بيرنلي، بعد أن كان الفريق أقرب لخسارة المباراة لولا التعادل في الدقائق الأخيرة.

علي الجانب الآخر يأمل ليستر سيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع فوز هام وإلحاق الخسارة الأولي باليونايتد تحت قيادة سولشاير، ويمتلك ليستر أحد الفرق صعبة المراس خاصة علي ملعبها عددا من اللاعبين المميزين في مقدمتهم المخضرم جيمي فاردي مهاجم الفريق وقلب الدفاع الوي ماكجواير.

وكان ليستر قد حصل علي دفعة معنوية كبيرة بعد ان نجح في الخروج متعادلا أمام المتصدر ليفربول في مباراة الجولة الماضية والتي استضافها ملعب انفيلد معقل الريدز.