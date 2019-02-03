رياضة | باريس جيرمان سصدر بيانا عن تمرد نيمار

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بات أنتيرو هنريكي المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان في موقف بعد خضوعه لاستجواب إثر خسارة عدد من الصفقات المهمة خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن هنريكي قد خضع لتحقيق داخلي من جانب مسؤولي باريس سان جيرمان بعد فشله بالوصول إلى التطلعات في سوق الانتقالات الشتوية.

وكان هنريكي قد نجح في ضم نجوم مثل داني ألفيس ونيمار وكيليان مبابي، لكنه لم ينجح في التوقيع مع لاعب خط وسط خلال يناير الماضي، على الرغم من حاجة المدرب توخيل إلى هذه الصفقة.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مدير باريس سان جيرمان أصبح مهدداً بالإقالة بعد أن فشل في التعاقد مع فرينكي دي يونج الذي انتقل إلى برشلونة، كما لم يُقنع أدريان رابيو بتجديد عقده.

ويقترب نادي برشلونة من التعاقد مع رابيو وهو ماتسبب في غضب كبير داخل جدران باريس سان جيرمان.