رياضة | رئيس الطائرة يشيد بوزارة الداخلية في تأمين البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الطائرة يشيد بوزارة الداخلية في تأمين البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائرة أن منافسات اليوم الثامن والأخير ومباراة القمة للبطوله العربية لأنديه السيدات رقم 20 بين كل من المحرق البحريني والزمالك المصري والدفاع الحسني المغربي والصيد المصري والصفاقسي التونسي والاهلي المصري وذلك علي ملاعب الصاله المغطاه رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وتبدأ فعاليات ومباريات اليوم الثامن والأخير في تمام الثالثه مساء بين كل من المحرق البحريني والزمالك أما المباراه الثانيه فتبدأ في تمام الخامسه مساء حيث يلتقى نادي الدفاع الحسني المغربي مع الزمالك المصري أما المباراه الثالثه والنهائية فهي مباراه القمه فتقام بين الصفاقسي التونسي والنادي الأهلي في تمام الثامنه مساء.

وأشاد المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره بالإجراءات الامنيه الغير مسبوقه والمجهودات المضنيه المبذوله من قبل ضباط وافراد وزاره الداخليه ومديريه أمن القاهره وقسم مدينه نصر في تأمين منافسات البطوله العربيه لانديه السيدات من أجل نجاح البطوله ومكانه مصر العالميه.