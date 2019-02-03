رياضة | "لاسارتي" يفرج عن صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" يفرج عن صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينوي الأوراجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، بشكل أساسي خلال مباراة إنبي، المقبلة بالدوري العام.
وتأتي نية المدير الفني، لرغبته في إراحة بعض اللاعبين المشاركين في القائمة الإفريقية، خوفًا من الإصابات ومنح الفرصة لجمعة، بالمباريات المحلية.
ويستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة إنبي، بالدوري الممتاز.
الأهلي حقق الفوز مساء أمس على سيمبا التنزاني، بخماسية نظيفة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.
الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام إنبي.
ورفض الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز أمس على سيبما التنزاني بخماسية نظيفة بسبب ضيق الوقت بين كلا المباراتين.
وحقق الأهلي مساء أمس السبت فوزا كاسحا على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
تدريبات تأهيلية لحمدي فتحي في الأهلي
يخضع حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر عصر اليوم على ستاد مختار التتش بالجزيرة.
ويعاني فتحي من إجهاد في العضلة الضامة، حيث تعرض له خلال أحدى تدريبات الأهلي، قبل مواجهة وادي دجلة.
ويحسم الاختبار الطبي موقف لاعب الوسط من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غد الثلاثاء على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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