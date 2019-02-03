رياضة | "لاسارتي" يفرج عن صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" يفرج عن صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي الأوراجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، بشكل أساسي خلال مباراة إنبي، المقبلة بالدوري العام.

وتأتي نية المدير الفني، لرغبته في إراحة بعض اللاعبين المشاركين في القائمة الإفريقية، خوفًا من الإصابات ومنح الفرصة لجمعة، بالمباريات المحلية.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة إنبي، بالدوري الممتاز.

الأهلي حقق الفوز مساء أمس على سيمبا التنزاني، بخماسية نظيفة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.