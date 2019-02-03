رياضة | مباريات الأهلي والزمالك في الطائرة بدون جمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات الأهلي والزمالك في الطائرة بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة إقامة مباريات اليوم الختامي للبطولة ، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للأندية فقط.

وأكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للطائرة و مدير البطولة العربية أن الدخول في مباريات اليوم سيكون بكارنيه العضوية في النادي سواء لجماهير الأهلي والزمالك أوالصيد، حيث حدد الأمن دخول ٣٠٠ مشجع فقط لكل فريق على أن يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية، مع عدم السماح لروابط التشجيع بالدخول.

ويلتقي الأهلي مع الصفاقسي اليوم في تمام الثامنة مساء باليوم الختامي للبطولة، فيما يلعب الزمالك مع المحرق البحريني في تمام الثالثة عصرا، و الصيد مع الدفاع الحسني المغربي الساعة الخامسة مساء.