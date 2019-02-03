رياضة | شكوى مصرية من برنامج تونسي أساء لمحمد صلاح على طريقة رئيس الزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوى مصرية من برنامج تونسي أساء لمحمد صلاح على طريقة رئيس الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع بشكوى إلى النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس ضد برنامج تونسي سخر من محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وذكرت شبكة "تونس الرقمية" أن الجمعية المصرية أكدت أن البرنامج التونسي أساء لمحمد صلاح بينما وعد النوري اللجمي بالتحقيق مع القناة.

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وأثارت سخرية البرنامج التونسي "أمور جدية" المذاع عبر فضائية "الحوار التونسي" من محمد صلاح استياء وغضب آلاف المصريين والعرب في وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واستعان البرنامج بشخص يرتدي فانلة محمد صلاح وشعر مستعار يشبه شعر اللاعب، ودخل الاستوديو وراح يعلق على صور لمحمد صلاح، من بينها رده على سؤال عن سر تربية صلاح لشعره ليجيبه: "لا أريد حلاقة شعري لأن فيه قمل ولما أحلق شعري القمل هيموت".

وكان البرنامج ذاته قد سخر من رئيس نادي الزمالك المصري في العام الماضي، قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

كلوب يحرج منتقدي محمد صلاح ويرد بقوة على اتهامات الغطس

رد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على الانتقادات التي وجهت لنجمه محمد صلاح بدعوى التمثيل والغطس في مباريات الدوري الإنجليزي.

وحصل محمد صلاح ركلتي جزاء ضد نيوكاسل يونايتد وبرايتون، قبل أن يتهم بالتمثيل في مباراة كريستال بالاس عندما سقط بسهولة في داخل منطقة الجزاء بهدف الحصول على ضربة جزاء.

وأعرب يورجن كلوب عن دهشته من الاتهامات الموجهة لمحمد صلاح لأن الحالتين أمام نيوكاسل وبرايتون كانتا ضربتي جزاء حقيقيتين أما في الحالة الثالثة، فلم يحصل صلاح على ضربة جزاء وبالتالي فلا داعي للحديث عن هذا الأمر.

وقال يورجن كلوب: "كثيرا من هذه الحالات تحدث في الدوري الإنجليزي، ولكن لا يتم الحديث عنها، لأنها ليست لفريق مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو أرسنال أو ليفربول أو أرسنال.

وأضاف كلوب: "لا يوجد لدي سبب للحديث مع صلاح بشأن قضية التمثيل.. لا أريد من اللاعبين السقوط ولن أتكلم مع محمد صلاح بشأن أمور لا تحتمل النقاش لأنه يعرف ذلك".

تعليق عمرو أديب على تألق محمد صلاح أمام كريستال بالاس

أشاد الإعلامي عمرو أديب بأداء محمد صلاح نجم ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وتسجيله هدفين قاد بهما فريقه للفوز 4-3.

وقال عمرو أديب: "محمد صلاح مش بيحب يجيب أجوان عادية لكن تاريخية.. هو المنقذ صلاح العظيم اللى بينجد فرقته وينجحها فى الآخر".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "جون صلاح مش شبه أى جون، تفضل مستنى الفرج ويأتى على إيديه، جاب جونين، انشق من الأرض ودخل بالكرة داخل الجون، ويقف الناس فى الاستاد يقولوا مو صلاح.. هو العبقرى واللعيب، كم أنت عظيم يا صلاح يا ابن مصر".