اونلاين | «كورة ستار» مشاهدة Live مباراة ريال مدريد ألافيس بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت

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يحل ألافيس ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد في استاد سانتياجو برنابيو يوم الأحد القادم 3 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 28 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدروي الإسباني 2018-19.

«كورة ستار» مشاهدة Live مباراة ريال مدريد ألافيس بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت

تأهل الميرينجي إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا على حساب فريق جيرونا بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-7)، وسيلاقي الملكي فريق برشلونة في نصف النهائي يوم 27 من الشهر الجاري، أما في الدوري فيجتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

«كورة ستار» مشاهدة Live مباراة ريال مدريد ألافيس بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 22).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلق : نوفل باشي .

نتيجة مباراة الذهاب : ديبورتيفو ألافيس (1-0) ريال مدريد.

موعد المباراة :

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ينتظر نادي ريال مدريد مواجهات قوية خلال شهر فبراير حيثُ يترقب جمهور كرة القدم صدام الملكي مع أياكس في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وأيضاً الدوري الإسباني.

وفيما يلي نرصد لكم مباريات ريال مدريد في شهر فبراير ومواعيدها:

1- ريال مدريد × ألافيس:

يوم الأحد 3 فبراير وذلك في الدوري الإسباني

2- برشلونة × ريال مدريد:

يوم الأربعاء 6 فبراير وذلك في ذهاب نصف نهائي كأس الملك

3- أتلتيكو مدريد × ريال مدريد:

يوم السبت 9 فبراير وذلك في الدوري الإسباني

4- أياكس الهولندي × ريال مدريد:

يوم السبت 13 فبراير وذلك بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

5- ريال مدريد × جيرونا:

يوم الأحد 17 فبراير وذلك في الدوري الإسباني

6- ليفانتي × ريال مدريد:

يوم 24 فبراير وتأتي تلك المواجهة في الدوري الإسباني

7- ريال مدريد × برشلونة:

يوم 27 فبراير في إياب نصف نهائي كأس الملك

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