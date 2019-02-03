اونلاين | بث مباشر لمباراة ريال مديد وألافيس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لمباراة ريال مديد وألافيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسيسعى ألافيس صاحب المركز السادس في الوقت الحالي إلى تحقيق المفاجأة في ملعب سانتياجو بيرنابيو وهو الذي يقدم أداء هائلًا منذ أول الموسم حتى الآن ويطمح في المشاركة الأوروبية، ويمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد والأفيس في بث حي ومباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي.
ويحتضن ملعب «سانتياجو بيرنابيو» معقل ريال مدريد، مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني، وتنطلق مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني، في تمام الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة – 19.45 بتوقيت جرينتش – 22.45 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3، ويقوم بالتعليق على مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني المعلق الرياضي أحمد الطيب.
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