شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالليجا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف اليوم فريق ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس في المواجهة التي تجمع بينهم على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الأسباني.

ويأمل الفريق الملكي المنتشي خلال الفترة الأخيرة في خطف النقاط الثلاث وتحقيق الفوز، خاصة وأن هذا اللقاء هو الأختبار الأخير قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس أسبانيا يوم الأربعاء القادم.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم بالليجا

تقام مباراة ريال مدريد وألافيس بتمام الساعة العاشرة ألا ربع مساء

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس بالليجا

تنقل مباراة ريال مدريد وألافيس على قناة bein sports hd3