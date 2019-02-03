موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بالبريميرليج والقنوات الناقلة

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الخليج 365- يشهد الدوري الإنجليزي اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وضيفه آرسنال التي تقام على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة 25 من البريميرليج.

ويسعي السيتي بقيادة جوارديولا لمواصلة الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي واللحاق بليفربول المتصدر، بينما يهدف الجانرز لدخول المربع الذهبي والمحافظة على مكانه بين الكبار من أجل المنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وانتهت مباريات الجولة الماضية للفريقين، بخسارة مفاجئة للسيتي أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، بينما انتصر آرسنال على كادريف سيتي بنفس النتيجة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65نقطة وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطة واحدة عن توتنهام الوصيف، بينما يتواجد آرسنال في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم بالدوري الإنجليزي

تقام اليوم مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في تمام الساعة 6:30 مساء

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

تنقل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال على قناة bein sports hd2