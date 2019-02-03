شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد في مختلف البطولات العالمية والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الأحد 3 / 2 / 2019، العديد من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف البطولات والدوريات العالمية، أبرز المواجهات ستكون بين مانشستر سيتي وآرسنال ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

كما تستأنف اليوم مواجهات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بأقامة مباراتين بين الفيصلي والحزم وأحد والأتفاق.

في إطار ذلك يستعرض "السعودية نيوز" مواعيد مبارايات اليوم في مختلف البطولات.

الدوري السعودي

(الفيصلي - الحزم) الساعة 2:40

(أحد - الاتفاق) الساعة 7:15

الدوري الإنجليزي

(ليستر سيتي - مانشستر يونايتد) الساعة 4:05

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(مانشستر سيتي - آرسنال) الساعة 6:30

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الدوري الأسباني

(فياريال - أسبانيول) الساعة 1

(ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد) الساعة 5:15

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(ريال مدريد - ألافيس) الساعة 9:45

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الدوري الإيطالي

(أودينيزي - فيورنتينا) الساعة 4

(انتر ميلان - بولونيا) الساعة 7

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(روما - ميلان) الساعة 9:30

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الكونفدرالية الأفريقية

(اوتوهو - نهضة بركان) الساعة 3

(جورماهيا - الزمالك) الساعة 3

(الهلال السوداني - أشانتي كوتوكو) الساعة 6

(حسنية أغادير - الرجاء البيضاوي) الساعة 6

(النجم الساحلي - الصفاقسي) الساعة6

(نصر حسين داي - بترو أتلتيكو) الساعة 9

الدوري المصري

(طلائع الجيش - سموحة) الساعة 6

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