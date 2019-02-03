شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود التشكيل المتوقع للزمالك المصري أمام جورماهيا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يستهل فريق الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يحل ضيفًا على نظيره جورماهيا الكينى، فى الثالثة من عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس من مواصلة سلسلة الإنتصارات الذي يعيش فيها في الدوري المصري وتحقيق الفوز على جورماهيا الكيني.

ووقع نادي الزمالك برفقة جورماهيا في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانبهما كلًا من:" نصر حسين داي الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي".

من المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حمدى النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغنى – عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - إبراهيم حسن - يوسف أوباما – محمود كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد