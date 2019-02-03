شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يقود التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ألافيس والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ويدخل الميرنجي اللقاء بثقة كبيرة بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا على جيرونا بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-7)، حيث يلاقي الملكي فريق برشلونة في نصف النهائي يوم 27 من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد بقيادة سولاري المباراة بالتشكيل التالي ..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا

الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو