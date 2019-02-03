شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وجورماهيا في كأس الكونفيدرالية الأفريقية والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يلتقي نادي الزمالك المصري مع نظيره جورماهيا الكيني، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتضن ملعب "موى ستاوديوم" أحداث المباراة ويأتي ذلك فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويسعى نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس من مواصلة سلسلة الإنتصارات الذي يعيش فيها في الدوري المصري وتحقيق الفوز على جورماهيا الكيني.

وتمكن نادي الزمالك من تحقيق المكسب على نظيره مصر المقاصة بأربعة أهداف مما يعطي الثقة للاعبين في قدرتهم على تخطي عقبة الفريق الكيني.

بينما يدخل فريق جورماهيا الكينى المباراة، ولديه العديد من الدوافع التى سيستغلها للخروج من المباراة بأكبر نتيجة إيجابية، لاسيما وأن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره.

ويذكر أن نادي الزمالك وقع برفقة جورماهيا في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانبهما كلًا من:" نصر حسين داي الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي".