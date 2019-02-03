شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع مشتعل بين البقاء على المنافسة وإقتناص اللقب..أبرز معالم مباراة المان سيتي وآرسنال اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره آرسنال والمحترف داخل صفوفه المصري محمد النني، في مباراة يسعى المان لتحقيق الفوز بها حفاظًا على لقب الدوري الإنجليزي أملًا في إقتناصه هذا الموسم، ويأتي لقاء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

فيما يسعى أرسنال لتعويض الخسارة من مانشستر سيتي بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل، بجانب حصد النقاط الثلاث للبقاء في المنافسة على التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال اوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب أمس على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 47 نقطة.