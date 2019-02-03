شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ميسى قد تتسبب فى غيابه عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قالت إذاعة راديو كتالونيا، اليوم الأحد، إن ليونيل ميسى، اللاعب الأرجنتيني قد يغيب عن مواجهة ريال مدريد في مباراة الذهاب لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء المقبل والمقرر عقدها على ملعب كامب نو.

والجدير بالذكر أن ميسي قد عانى من إصابة في الفخذ الأيمن في تعادل فريقه بهدفين لهدفين مساء السبت في مواجهة فالنسيا في الليغا.

وسيضع الجهاز الطبي قائد برشلونة تحت الاختبارات خلال الأيام القليلة المقبلة، والقرار النهائي سيعود للمدرب “إرنستو فالفيردي”.

كما سيخضع ميسى لفحوصات طبية نهائية يوم الإثنين المقبل بعد تعافيه بعض الشيء من آلام الكدمة التي يعاني منها، حتى يتم أخذ القرار الأخير بشأن مشاركته فالمباراة.

جدير بالذكر أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أكد في تصريحاته بعد انتهاء مباراة فالنسيا أن ميسي أنهى اللقاء وهو يشعر بآلام، ولكنه في الوقت نفسه رفض الحديث أكثر عن الأمر مؤجلًا إصدار أي قرار حتى إجراء الفحوصات الطبية يوم الاثنين المقبل.