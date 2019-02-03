انت الان تتابع الزمالك في إفريقيا.. ماذا ينتظرك من مباريات الأحد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يحل الزمالك ضيفا على جور ماهيا في كينيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية، وفي الدوري المصري يواجه طلائع الجيش نظيره سموحة، أما في الدوري الإنجليزي فتقام مباريات فى غاية القوة والندية والإثارة حيث يستضيف ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي، وفى الدوري الإيطالي يلتقى روما مع ميلان في مواجهة صعبة، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:

- الدورى المصري طلائع الجيش x سموحة – الساعة السادسة مساء - كأس الكونفيدرالية جور ماهيا x الزمالك – الساعة الثالثة عصرًا النجم الساحلي x النادي الصفاقسي – الساعة السادسة مساء - الدوري الإنجليزي ليستر سيتي x مانشستر يونايتد – الساعة الرابعة عصرًا مانشستر

- الدورى المصريطلائع الجيش x سموحة – الساعة السادسة مساء

- كأس الكونفيدرالية جور ماهيا x الزمالك – الساعة الثالثة عصرًا

النجم الساحلي x النادي الصفاقسي – الساعة السادسة مساء- الدوري الإنجليزيليستر سيتي x مانشستر يونايتد – الساعة الرابعة عصرًا

مانشستر سيتي x آرسنال – الساعة السادسة والنصف مساء - كأس الكونفيدرالية جور ماهيا x الزمالك – الساعة الثالثة عصرًاالنجم الساحلي x النادي الصفاقسي – الساعة السادسة مساء- الدوري الإنجليزيليستر سيتي x مانشستر يونايتد – الساعة الرابعة عصرًامانشستر سيتي x آرسنال – الساعة السادسة والنصف مساء

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ريال بيتيس x أتلتيكو مدريد – الساعة الخامسة والربع مساء

إيبار x جيرونا – الساعة السابعة والنصف مساء

الدوري الإسباني فياريال x إسبانيول – الساعة الواحدة ظهرًاريال بيتيس x أتلتيكو مدريد – الساعة الخامسة والربع مساءإيبار x جيرونا – الساعة السابعة والنصف مساء ريال مدريد x ديبورتيفو ألافيس – الساعة العاشرة إلا الربع مساء

- الدورى الإيطاليإنتر ميلان x بولونيا – الساعة السابعة مساء

روما x ميلان – الساعة التاسعة والنصف مساء - الدورى الإيطاليإنتر ميلان x بولونيا – الساعة السابعة مساءروما x ميلان – الساعة التاسعة والنصف مساء

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