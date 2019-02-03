انت الان تتابع عبد الحفيظ عن تصريحات جروس: «يا عم صلي على النبي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي التعليق على تصريحات السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، والتي قال فيها الأخير إن بطولة الكونفدرالية التي يشارك فيها الفريق الأبيض هذا العام أقوى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يشارك بها المارد الأحمر. وطرح هاني حتحوت مقدم برنامج «الماتش» الذي يعرض على قناة «صدى البلد» عقب مباراة سيمبا التنزاني سؤالًا على عبد الحفيظ قائلًا: «في رأيك ما هي البطولة الأقوى دوري أبطال إفريقيا، أم الكونفدرالية؟».

وجاء رد مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «يا راجل هو ده سؤال؟ بتتكلم في إيه بس، ماينفعش انت تسأل سؤال زي ده، صلي على النبي». وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة، في دوري أبطال إفريقيا،