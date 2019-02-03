انت الان تتابع الأهلي يمطر شباك سيمبا بخماسية في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة، في دوري أبطال إفريقيا، أحرز الأهداف كل من عمرو السولية في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ثم عزز علي معلول بالهدف الثاني في الدقيقة 23، وأضاف جونيور أجاي الهدف الثالث في الدقيقة 31، بينما سجل كريم نيدفيد الهدف الرابع والخامس في الدقيقة 33 و40 على الترتيب. دخل لاعبو الأهلي المباراة بضغط مبكر على دفاعات الفريق التنزاني ومرر حسين الشحات كرة عرضية، استقبلها عمرو السولية برأسية داخل شباك سيمبا.

واصل الأهلي ضغطه على مرمى المنافس، ومن هجمة منظمة مررها جونيور أجاي إلى ناصر ماهر، الذي مررها إلى علي معلول ليسددها الأخير داخل الشباك، في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول نجح علي معلول في صناعة الهدف الثالث لجونيور أجاي بعرضية رائعة سجلها النيجيري بمهارة رائعة، بعدها بدقيقتين تمكن كريم نيدفيد من تسجيل